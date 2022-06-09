Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 02:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da kayısı kavgası: 13 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da iki grup arasında "kayısı koparma" meselesi yüzünden kavga çıktı. 2'si polis 6 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.
Yeşilyurt'a bağlı Dilek Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde, izinsiz meyve kopardın meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar hafif şekilde yaralandı.
Rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişiler, burada tekrar tartışmaya başladı. Taraflar, polis ekiplerince ayrıldı.
13 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2'si polis 6 kişinin sağlık durumu iyi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Malatya
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