Yeşilyurt'a bağlı Dilek Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde, izinsiz meyve kopardın meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar hafif şekilde yaralandı.

Rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişiler, burada tekrar tartışmaya başladı. Taraflar, polis ekiplerince ayrıldı.

13 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2'si polis 6 kişinin sağlık durumu iyi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.