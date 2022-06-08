Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Ankara'yı sel vurdu

Başkent Ankara bir kez daha sağanağa teslim oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak kısa sürede etkisini artırdı.

Özellikle Çankaya bölgesinde yollar göle döndü, otomobiller adeta suya gömüldü. Dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Mesai bitimi başlayan sağanak nedeniyle trafkite de görüş mesafesi düştü, araçlar yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Konya yoluna açılan ana arterde taşlar mazgalları doldurdu. Ekipler müdahale etti, araç trafiği yeniden açıldı.

Mevlana ve Doğukent Bulvarları da kuvvetli yağıştan nasibini aldı.