Ankara'da Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadın zor anlar yaşadı. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.

[Fotoğraf: AA]

Düşe kalka yürüyebildi

Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, su biriken yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü.

Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar, Ankara Üniversitesi'ni çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.

Bölgedeki rögarlardan taşan su, trafik akışını engelledi.