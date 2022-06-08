Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağanak sonrası biriken suda dengesini kaybederek defalarca düştü
Ankara'da sağanak sonrası yollar su altında kaldı. Caddede ilerlemek isteyen bir kadın zor anlar yaşadı, dengesini kaybederek defalarca suya düştü.
Ankara'da Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle su altında kaldı.
Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadın zor anlar yaşadı. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.
[Fotoğraf: AA]
Düşe kalka yürüyebildi
Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, su biriken yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü.
Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar, Ankara Üniversitesi'ni çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.
Bölgedeki rögarlardan taşan su, trafik akışını engelledi.
Etiketler: Ankara Hava Durumu Sağanak Yağış
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