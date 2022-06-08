Ankara'da etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.

Yollarda su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı ve bazı yollar göle döndü. Trafikte araçlar hareket etmekte güçlük çekti, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.

Ankara Çankaya'da dolu etkili oluyor.



Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak beklendiğinden ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. pic.twitter.com/sBtKYFi40R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022

Başkentte özellikle Ahlatlıbel, Konya Yolu, Turan Güneş Bulvarı, Doğukent ve Mamak yolu bölgelerinde yağış şiddetini artırmış durumda.

Kuvvetli yağışlara dikkat

Ankara Valiliği akşam 09.00-23.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Olası sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.