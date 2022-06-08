Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizde dinamitle balık avına 14 bin 680 lira ceza
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 14 bin 680 lira ceza uygulandı.
Işıklı Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Denizde dinamitle balık avladığı tespit edilen B.S'ye 14 bin 680 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik'ten denizde dip temizliği
İskenderun Balıkçılar Barınağı'nda Sahil Güvenlik ekipleri deniz dibi temizliği de yaptı.
Ekipler, denizde ağlara takılı halde buldukları vatozu kurtarıp doğal ortamına bıraktı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Hatay
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