TEM bağlantı yolu, Aksaray yönünde bir otomobil, aynı yönde giden 3 araca çarptı. Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Bu kişilerin yardımına, olay yerinden geçen Yunus polisleri koştu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü kaçtı. Ancak plakası çarptığı aracın arkasında asılı kaldı.

TEM bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı.

[Fotoğraf: İHA]