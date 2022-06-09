Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 01:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Bayrampaşa'da kaza: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bayrampaşa'da kontrolden çıkan bir otomobil 3 araca çarptı, 7 kişi yaralandı. Kazaya sebep olduktan sonra kaçan sürücünün plakası, çarptığı araçlardan birinde asılı kaldı.
TEM bağlantı yolu, Aksaray yönünde bir otomobil, aynı yönde giden 3 araca çarptı. Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Bu kişilerin yardımına, olay yerinden geçen Yunus polisleri koştu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya neden olan otomobil sürücüsü kaçtı. Ancak plakası çarptığı aracın arkasında asılı kaldı.
TEM bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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