İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis merkezli olarak düzenlenen operasyonda Bitlis'te 5, Malatya, Muş, Ağrı, İstanbul, Van ve Hatay'da 1'er kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Niğde'deki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.