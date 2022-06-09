Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 05:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Bitlis merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bitlis merkezli olarak düzenlenen operasyonda Bitlis'te 5, Malatya, Muş, Ağrı, İstanbul, Van ve Hatay'da 1'er kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı.
Niğde'deki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Bitlis FETÖ Terörle Mücadele
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