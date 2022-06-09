Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu midibüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı.

Kazada midibüs hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.