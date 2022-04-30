İstanbul Tuzla'da çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada dünkü patlamanın ardından savcılık soruşturma başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Fabrikanın ruhsatı ve ruhsat başvurusu yok

Patlamanın meydana geldiği fabrikanın iş yeri ruhsatının olmadığı ve buna yönelik herhangi bir başvuru talebin de bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürün ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

Geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı

Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı sanayi bölgesinde boya fabrikasında yangın sonrası patlama meydana gelmişti.

Yangında, 3 işçi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yangına ilişkin soruşturma başlatmıştı ve fabrikanın sahibi ve mesul müdürü gözaltına alınmıştı.