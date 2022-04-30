Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği başladı
[Fotoğraf: AA]
Bayram tatili sebebiyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Bayram tatilini memleketinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler yola çıkmaya başladı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu park alanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik akışı, zaman zaman durma noktasına geliyor.
Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.
D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk gözlemleniyor.
Etiketler: Ramazan Bayramı Trafik Ulaşım
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