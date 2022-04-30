Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yangın çıktı. 3 ev ile ahır, samanlık ve ardiye yandı. 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Sürmeli köyü Merkez Mahallesi'nde 2 katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ardiye, ahır, samanlık ve 2 eve sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 ev, samanlık, ahır ve ardiye kullanılamaz hale geldi. 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.
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