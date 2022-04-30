Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 03:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastaneye başvurdu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da üniversite öğrencisi yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Irak uyruklu üniversite öğrencilerinin bulunduğu dernek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi önünde iftar programı düzenledi.
İftarın ardından rahatsızlanan yaklaşık 80 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Devlet ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine müracaat etti. Bu kişiler, tedavi altına alındı.
Irak uyruklu Abit Ali, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurduklarını söyledi.
Etiketler: Samsun Gıda Zehirlenmesi
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