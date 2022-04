Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının geçici süreyle yasaklandığını duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30 Nisan 2022 Cumartesi 00.01'den 2 Mayıs Pazartesi saat 01.00'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun ağırlığına ve irtifasına bakılmaksızın her çeşit ve her sınıftaki insansız hava aracının uçurulması Valilik oluru ile yasaklanmıştır."