Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki elektrik dağıtımını sağlayan bir trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevre güvenliği alırken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Trafodaki yangın nedeniyle kentteki 11 mahallede elektrik kesildi.

Çalışmayan trafik ışıkları yerine trafik ekipleri, araç yoğunluğunu azaltmak için büyük çaba gösterirken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri kesintiyi gidermek için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]