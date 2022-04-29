Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hava ulaşımına "sis" engeli: Bazı seferler iptal oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle hava ulaşımı olumsuz engellendi. Bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları da farklı havalimanlarına yönlendirildi.
Kentte akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.
Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi, Trabzon'a gelen bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanı ile Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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