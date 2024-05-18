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Türkiye
AA 18.05.2024 21:43

Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Muş'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Muş-Bitlis kara yolunun 40. kilometresindeki Altınova beldesi kavşağında Ali Rıza Akpolat yönetimindeki otomobil ile Şemdin Tulgar idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ali Rıza, Feride Ebrar, Yağmur ve Mehmet Hüseyin Akpolat ile Şemdin, Samet ile Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak'taki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şemdin, Samet ve Selcan Tulgar kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.

Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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