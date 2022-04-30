Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tanker sürüye çarptı: 22 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması soncu 22 koyun telef oldu, çoban yaralandı.
Ahmet Özer yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5’inci kilometresinde F.A'ya ait koyun sürüsüne çarptı.
Kazada 22 koyun telef oldu, tankerde hasar meydana geldi.
Tankeri fark eden çoban F.A, yolun karşısına geçmeye çalışırken yere düşerek kafasından yaralandı. Yaralanan çobana ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince müdahale edildi.
Kazada telef olan koyunlar nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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