Vakaların azalması ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak vakaların yeninden artmaması için bayram ve öncesinde yapılacak ziyaretlerde dikkatli olunmalı.

Uzmanlar, bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı terminallerde ve dinlenme tesislerinde maske mesafe ve hijyen önlemlerinin uygulanması gerektiğini vurguluyor.

"Hatırlatma dozları ihmal edilmemeli"

Ziyaretlerin mümkünse açık havada yapılması gerektiğini, mümkün değilse de bulunulan ortamın sıkça havalandırılması gerektiğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, "Kalabalık yerlere gidileceği zaman birer ikişer tane yedek maske bulundurulması, riskli yerlerde bu maskelerin takılması sürecin kolayca atlatılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, hatırlatma dozlarının da tamamlanması gerektiğini söyledi:

"Büyüklerimizin seyahate çıkmadan önce olmadığı hatırlatma dozlarını olması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu hassasiyetle gidilirse Ramazan Bayramı'nı daha güzel yaşayabiliriz vaka sayısında bir artış olmaz. Vakalar hızlı bir şekilde daha aşağı rakamlara düşebilir."

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Fatih Acar