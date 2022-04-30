Çeşit çeşit baharatlar.. Bu baharatlarla yapılan iftar sofralarının göz bebeği Büryani, samsa ve et yemekleri..

Bangladeş'in Ankara'daki Büyükelçilik konutunda diğer İslam ülkelerinin büyükelçilerinin de katılımıyla iftar heyecanı yaşandı.

Nüfusunun yüzde 90'ı müslüman bir ülke Bangladeş. 145 milyondan fazla Müslümanın da yurdu.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan hem Bangladeş’teki ramazan kültürünü anlattı hem de Türkiye'deki ramazan adetlerine dair izlenimlerini TRT Haber ile paylaştı.

“İftar, sahur ve teravih merasimleri iki ülkede de çok benzer”

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, “İftar sofralarımız birebir aynı olmasa da çok benzer. Bangladeş yemekleri daha baharatlı. Ama kebaplarımız, pilavlarımız var. Biz et koyarak büryani diyoruz. Biz de baklava yok ama helva gibi aynı tatlılarımız var" dedi.

Büyükelçi Mannan, sahur iftar ve teravih merasimlerinin iki ülke için de aynı olduğunu söyledi.

Yine Türkiye'ye benzer şekilde, Bandgladeş'in 500 yıldan eski şehri Dakka'da ibadetlerin gece yarılarına kadar ilahiler söylenerek devam ettiğini anlattı.

Ramazan boyunca Bangladeş'te kuranı en az bir kere bitirmeye çalışıtıklarını söyleyen Büyükelçi Mannan, bitirdikten sonra da vefat eden akrabalarına, yardıma muhtaç durumda olanlar ya da ülkeleri için dua ettiklerini söyledi.

"Bangladeş'te gençlere ramazan ruhunu aşılama çok önemli"

Mosud Mannan Bangladeş'te gençlere ramazan ruhunu aşılamanın çok önemli olduğunu dile getirerek, “Bizde de ramazan davulcusu geleneği var. Ancak davuldan öte genelde gençlerden oluşan gruplar kendi mahallelerinde ilahi söylerler. Ramazan sonunda gençlere harçlık verilir" diye konuştu.

Bangladeşli büyükelçi, Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı çok çeşitli ramazan adetlerini ve lezzetlerini barındırdığını söyledi.

“Birçok peygamberin geçtiği topraklarda olduğum için çok şanslıyım”

Ramazan Bayramı'nın tüm İslam dünyası için birleştirici olmasını dileyen Büyükelçi Mannan, şunları söyledi:

"Özellikle imamların namazlardaki ramazana dair konuşmalarını çok beğeniyorum. Türkçe de öğreniyorum ve artık anlamaya başladım. İslam'ın bu kadar güzel bir şekilde yaşandığı, birçok peygamberin geçtiği bu topraklarda ramazan geçirdiğim için çok şanslıyım."