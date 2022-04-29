Tuzla'da boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikada çıkan yangında 3 işçi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, 9 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. Ekipler süreci sahada yakından takip ediyor.