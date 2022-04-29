Saat 11.00 sıralarında, Küçükçekmece İkitelli İETT garajı önünde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan kamyonet ve havalimanı yolcu servisine, şoför Osman Güvenç yönetimindeki İETT otobüsü çarptı.

İETT otobüsü ile refüj arasında kalan hafif ticari araç da kazaya karıştı.

İkitelli-Halkalı istikameti trafiğe kapandı

İETT otobüsünde şoför Osman Güvenç dahil 13 kişi, havalimanı yolcu servisinde ise 1 kişi yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavileri için çevre hastanelere kaldırıldı.

İkitelli-Halkalı istikameti bir süre trafiğe kapandı.