Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: 14 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Küçükçekmece’de kırmızı ışıkta duran araçlara İETT otobüsü çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.
Saat 11.00 sıralarında, Küçükçekmece İkitelli İETT garajı önünde kaza meydana geldi.
İddiaya göre, kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan kamyonet ve havalimanı yolcu servisine, şoför Osman Güvenç yönetimindeki İETT otobüsü çarptı.
İETT otobüsü ile refüj arasında kalan hafif ticari araç da kazaya karıştı.
İkitelli-Halkalı istikameti trafiğe kapandı
İETT otobüsünde şoför Osman Güvenç dahil 13 kişi, havalimanı yolcu servisinde ise 1 kişi yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavileri için çevre hastanelere kaldırıldı.
İkitelli-Halkalı istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Etiketler: İETT İstanbul Otobüs Trafik Kazası
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