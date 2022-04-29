Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kınalı keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta 34 kınalı kekliği avladığı tespit edilen 7 kişiye 70 bin 802 lira idari para cezası kesildi.
Beytüşşebap jandarma ve emniyet birimleri çeşitli tarihlerde kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde 34 kınalı kekliğe el koydu.
El konulan kınalı keklikler, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Avlanma mevsiminin dışında keklik avladıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 70 bin 802 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler el konulan kuşları tekrar doğaya saldı, kafesler ise imha edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Şırnak
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