İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mehmet Akif Ersoy, Hikmet Boran, Mevlana ile Hikmet Işık caddelerinin tamamına ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların girişine 30 Nisan Cumartesi saat 20.00'den itibaren araçların park edilmesi yasaklandı.

Uyarı ve ikazlara uymayanların araçları çekiciyle kaldırılacak.

1 Mayıs Pazar günü saat 08.00'den itibaren, belirtilen güzergahlar program süresince araç trafiğine de kapatılacak.