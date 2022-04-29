Çam kese böceği, Akdeniz havzasındaki ormanlarda görülüyor. Çam sürgünlerini yiyerek çoğalan bu böcek, ağacın gelişimine zarar veriyor.

Bu böceğin ormanlara verdiği zararı en aza indirmek için Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede biyolojik mücadele yürütüyor.

Yeşil vatanı, ormanları korumak için verilen mücadele sadece yangın zamanlarında yapılmıyor. Biyolojik mücadele de ağaçları korumak için son derece önemli.

Çam kese böceğine karşı laboratuvarda üretilen ve faydalı olan avcı böcekler ormana salınıyor.

Zararlı böceklerin popülesyonunu azaltacak

Laboratuvar ortamında üretilen avcı böcekler ormana salınarak zararlı böcek popülasyonunu azaltması hedefleniyor.

Adana Orman Bölge Genel Müdürü Mahmut Yılmaz, "Adana orman bölge müdürlüğü sınırları içinde bugüne kadar 500 bin adet colosoma üreterek çam kese böceğinin yoğun olduğu alanlara saldık ve 13 bin hektarlık alanda bu çalışmalarımızı yaptık" dedi.

Her yıl 600 bin avcı böcek üretiliyor

Çam kese böcekleriyle biyolojik mücadele doğada kimyasal kullanımının önüne geçerken büyük oranda başarı sağlanıyor.

Başarı oranının yüzde 95 seviyesine ulaştığını söyleyen Yılmaz, Çam kese böceğinin popülasyonunda gerilemeler olduğunu, ağaçlar ve ormanlarda ciddi düzelmeler olduğunu aktardı.

İnsanlarla teması halinde ise alerji ve kaşıntıya sebep olabilen çam kese böceği ile mücadele kapsamında her yıl yaklaşık 600 bin avcı böcek üretiliyor.

Haber: Levent Nacar