Yakın dönemde cep telefonlarına gelen bir mesaj türü var.

“Yarı zamanlı, günlük 800 ile 5.000 liret arası, her yerde ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir iş istiyorsanız bize ulaşın.”

Bu mesajı alanların bir kısmı, gerçekten böyle bir iş ilanı olduğunu düşünerek ilgili numarayla iletişime geçiyor. Ardından dolandırıcıların kurduğu sistem adım adım ilerlemeye başlıyor.

Önce size sahte bir iş başvuru sayfasının linkini atıyorlar. Kurdukları bu sahte site tamamen saldırı amaçlı. Orada girdiğiniz tüm kişisel bilgileriniz karşı tarafın eline geçiyor. Ayrıca siteye girdiğiniz anda telefon rehberiniz karşı tarafa kopyalanıyor. Böylelikle ağlarına düşürebilecekleri yeni numaraları ele geçirmiş oluyorlar.

Kişisel bilgilerinizi ele geçiren dolandırıcılar, banka hesaplarınıza kadar ulaşabiliyor. Para kazanmayı hedeflerken, hesabınızdaki paradan olabilirsiniz.

Kasıtlı yazım hataları ve “liret” arasındaki bağ

Mesajlarında bilerek ve isteyerek yazım hatası yapıyorlar. Bunu yapmalarında da elbette bir amaç var. Kazanacağınız ücret için “günlük 500 ile 8.000 liret” arası kazanç vadediyorlar. Peki neden lira değil de liret?







İşte burada bir algı yapıyorlar. Mesajda “yarı zamanlı” yerine “yarl zamanll” gibi çeşitli hatalar var. Bu hatalar, “liret” kelimesinin de yanlışlıkla yazıldığını düşündürmek için yapılıyor. “Lira yerine liret yazmışlar” algısını yapabilmek için… Liret burada rastgele seçilmemiş. Liret, eski bir İtalyan para birimi. 2002 yılında İtalya euro’ya geçtikten sonra kullanımdan kalktı. Yani günümüz piyasasında olmayan bir para birimi.



İşte kendilerini bununla savunmayı hedefliyorlar. “Olmayan bir para teklif ettik, kimseye maaş vadetmedik” gibi savunmaların arkasına saklanmayı düşünüyorlar.







Bunun hukuk literatüründeki karşılığını Avukat Gülden Göymen’e sorduk. Konuyla ilgili,



“Hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok işlenen siber suçların başında dolandırıcılık geliyor. Başkasının bilgisayarına veya telefonuna yasal olmayan yollardan girerek kişinin banka bilgilerine ulaşmanın, o bilgileri kartın sahibiymiş gibi kullanma Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturur ve TCK da düzenlenmiştir.



Bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçu nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Nitelikli dolandırıcılık suçu TCK md.158/1-f’de düzenlenmiştir. Suçun nitelikli halinin işlenmesi yaptırımının da daha ağır olacağı anlamına gelmektedir.

TCK Madde 158/1’e göre nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Dolandırıcıların yazım yanlışıyla alakalı vermiş oldukları kendilerini kurtarmaya yönelik savunmalarının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı soruşturmayı yürüten hakimlerin ve savcıların takdirindedir” açıklamasını yaptı.



Yapmamız gereken her şeyden önce “dikkatli olmak”



Telefonumuza gelen reklam, indirim, iş teklifi vb. mesajlara her zaman ufak da olsa bir şüpheyle yaklaşmalıyız. Mesajda yer alan linklere hemen tıklamamak gerek.



Eğer bir kurum adı geçiyorsa, işlemleri o kurumun resmi sitesinden veya müşteri hizmetlerinden ilerletmek en doğrusu olacaktır. Mesajda herhangi bir kurum adı geçmiyorsa hiç ciddiye almayın. Çünkü hiçbir kurum size kendini tanıtmadan reklam veya iş teklifi yapmaz.



Tüm işlemlerin hızla ilerlediği internet ortamında dolandırıcılık da aynı düzeyde hızlı işliyor artık. Bizler bu konuda biraz daha ağır adımlarla, kendimizi garantiye alarak, yaptığımız işlemleri sorgulayarak ilerlersek bu tuzaklara düşme ihtimalimiz azalacaktır.