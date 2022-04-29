İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram boyunca ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceği aktarıldı.

Mezarlıklara özel seferler yapılacak

Otobüs seferlerinin bayram süresinde pazar günü normal çalışma gününe göre çalışacağı, arife günü ile bayramın ilk iki günü mezarlıklara, özel seferlerin yapılacağı ifade edildi.

İzmir Metrosu, arife ve bayram günleri 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatlerinde 7,5 dakikada bir, 12.00-20.00 saatlerinde 6 dakikada bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı'nda gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayı'nda ise 10 dakikada bir olacak.

Öte yandan 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yaz dönemi sefer tarifesine geçecek İZDENİZ'de ise arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak.