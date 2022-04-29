Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valiliği, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla 1 Mayıs'ta kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.
Buna alternatif olarak D-100 ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.
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