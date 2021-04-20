Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Tuzla'da bir geminin karaya oturduğunu duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi."