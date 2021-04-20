Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Tuzla'da bir gemi karaya oturdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Singapur bayraklı araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Tuzla'da bir geminin karaya oturduğunu duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi."
180 m boya sahip HOEGH PUSAN isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi. @UABakanligi @selimdursun06 pic.twitter.com/zhLFzmJk5W— KEGM (@kiyiemniyet) April 19, 2021
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