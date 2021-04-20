Iğdır İl Sağlık Müdürlüğüne ait araç, Mürşitali köyü yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak araziye devrildi.

Kazada, araç içinde bulunan doktor, hemşire ve araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Koca'dan geçmiş olsun mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun" dedi.