Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü, koronavirüsle mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Valilik, COVID-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köyün sosyal izolasyona geçmesini sağlamak için karantina kararı alındığını duyurdu.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre, Koyulhisar ilçesi Aksu köyü bugün itibarıyla karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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