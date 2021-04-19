Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 21:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı
Ankara'da freninin boşalması sonucu geri geri kayan kamyon, park halindeki 4 otomobile çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Çankaya İlçesinde bulunan Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde sürücüsünün park ettiği kamyon, freni boşalması sonucu geriye doğru hareket etti.
Yol kenerındaki 4 otomobile ve elektrik direğine çarpan kamyon kaldırıma çarparak durabildi.
Kaza sonucu kamyonun çarptığı 4 otomobilde maddi hasar oluştu. Kaldırımda yürüyen 2 kişi ise kamyonun altında kalmaktan 5 saniye ile kurtuldu.
Kaza anı kamerada
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde yokuş aşağı kayan kamyon, otomobillere çarptıktan sonra duruyor. 2 kişi ise kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor.
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