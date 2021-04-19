Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da vaka görülen okulda eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.
Cide Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Celal Ece Anaokulundaki bir hizmetlinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Temaslılarının fazla olduğunun ifade edildiği açıklamada, salgının yayılımını kontrol altında tutmak üzere okulda 10 gün yüz yüze eğitimine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, bu süre içerisinde uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Uzaktan Eğitim
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