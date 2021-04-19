İhracattaki artış ve gümrük sahasında yaşanan gecikmeler Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu.

Artvin'den Kafkaslara açılan kapıdaki yoğunluğun önüne geçmek için önlemler gecikmedi. Peronlardaki personel sayısı artırıldı, geçişte istenilen belgelerle ilgili sorunlar giderildi.

Kuyruk 5 kilometreye kadar düştü

Daha birkaç gün öncesine kadar 20 kilometreyi bulan tır kuyrukları şu an itibarıyla 5 kilometreye kadar düştü. Gün geçtikçe tır kuyruğunun iyice erimesi bekleniyor.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan biri, "500 araba veya 600 araba alın da şu sıra bitti. Gümrük memurlarımız iyi çalıştı. Üstte Allah var 3 günde iyi çalıştılar" dedi.



Koronavirüs tedbirlerinin titizlikle sürdürüldüğü gümrük sahasında her araç tek tek sorgulanıyor.



Yetkililer, günlük 600 tırın geçtiği Sarp Sınır Kapısı'nda kuyrukların oluşmaması için var gücüyle çalışıyor.