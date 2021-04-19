Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüse yakalanan hamile kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'ta tüp bebek yöntemi ile hamile kalan genç anne adayı, koronavirüse yenik düştü. Tüm çabalara rağmen genç kadın önce 5 aydır hamile olduğu bebeğini, ardından da hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Gülhan Baruönü Sancı'nın tek hayali bir çocuk sahibi olmaktı.
Bunun için tüp bebek tedavisine başlayan Sancı, hamile kaldı. Ancak mutluluğu uzun sürmedi. Hamileliğinin 5'inci ayında koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine hemen İstanbul'da tedavi altına alındı.
Durumu gittikçe ağırlaşan Sancı'nın gebeliği doktorların tüm çabasına rağmen sonlandırıldı.
Genç kadının günlerce hayata tutunması için mücadele edildi. Ancak Sancı hiçbir tedaviye yanıt vermeyerek 31 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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