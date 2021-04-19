Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Gülhan Baruönü Sancı'nın tek hayali bir çocuk sahibi olmaktı.

Bunun için tüp bebek tedavisine başlayan Sancı, hamile kaldı. Ancak mutluluğu uzun sürmedi. Hamileliğinin 5'inci ayında koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine hemen İstanbul'da tedavi altına alındı.

Durumu gittikçe ağırlaşan Sancı'nın gebeliği doktorların tüm çabasına rağmen sonlandırıldı.

Genç kadının günlerce hayata tutunması için mücadele edildi. Ancak Sancı hiçbir tedaviye yanıt vermeyerek 31 yaşında hayatını kaybetti.