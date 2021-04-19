Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araçla seyir halinde telefon kullanan 2 bin 901 kişiye ceza
Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde seyir halinde cep telefonu kullanan 2 bin 901 ve emniyet kemeri takmayan 2 bin 166 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 15-16 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik ihbarlı özel denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 2 bin 901 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandığı, 2 bin 166 sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi.
Toplam 12 bin 406 kural ihlalinin tespit edilerek ceza kesildiği denetimlerde 376 araç trafikten men edilirken 9 sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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