Samsun'un Canik ilçesinde Canik Namiye-Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu, 2020 yılında Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulu olarak faaliyete başladı.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen Take Action Global’e 146 ülkede 2 milyon 700 bin öğretmen ve öğrenci katıldı. Ücretsiz küresel bir eğitim projesi olan İklim Eylem Projesi'nin sonuçları, 4 Kasım'da İklim Eylem Günü kapsamında çevrimiçi etkinlikte açıklandı.

Hedef iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak

Kazananlar, seslendirme sanatçısı Dan Russell ve 11 yaşındaki müzisyen Nandi Bushell tarafından açıklandı. Canik Namiye-Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu da öğretmen Sibel Tok tarafından yürütülen iklim farkındalık projesi 250 okul içerisine girmeyi başardı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, NASA ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen İklim Eylem Projesi, öğrencilerin iklim krizi hakkında özgün yollarla bilgi edinmelerine ve çözümleri çevrimiçi olarak yaymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda küresel iklim değişikliği konusunda bir modül programı dahilinde çalışmalar yapan okulda öğrencilere kazandırılmak istenen en önemli hedef iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak.

2030 yılına kadar 1 milyar öğrenci harekete geçirilecek

Take Action Global, İklim Eylem Projesi de dahil olmak üzere programlar aracılığıyla 2030 yılına kadar 1 milyar öğrenciyi daha temiz bir çevre için harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Take Action Global, çevre müfredatını öğrenci liderliğindeki projelerle birleştirerek fikir ve deneyimleri yerel ve küresel topluluklar, eğitim liderleri ve ortak kuruluşlarla paylaşıyor. Canik Namiye-Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda proje kapsamındaki 6 hafta boyunca öğrenciler iklim değişikliği konusunda bilgilendirildi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iş birliği ile ileri dönüşüm etkinliği yapıldı. Küresel iklim değişikliği konusunda okulda ne gibi önlemler alındığı konusunda bir tanıtım hazırlandı.