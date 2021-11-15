Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Müslüme Yağal, geçtiğimiz hafta çarşamba günü ailesinin Yanışlı Mahallesi kırsalında kurduğu çadırın etrafında oynarken kayboldu.

Ailenin yetkililere haber vermesi üzerine başlayan arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. Çadırın etrafındaki 20 kilometrelik alan jandarma insanlı keşif uçağı ve dronlar tarafından sürekli izleniyor.

200 kişilik arama ekibi ise termal kameralar ile iz takip ve kadavra köpeklerinin de yardımıyla aramalarını sürdürüyor.

İzci grupları ile bölgedeki çoban ve avcılar da arama çalışmalarına destek veriyor.

Arama çalışmaları özveriyle sürdürülmesine rağmen, Müslüme'den henüz bir haber alınamadı.