Denizli’de masa tenisi antrenörü Şevki Balım, 22 yıldan bu yana Arif Yalınkaya İlkokulu ve Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrencilere ücretsiz masa tenisi eğitimi veriyor.

Bu güne kadar 2 bin 500'den fazla masa tenisi sporcusu yetiştiren Balım’ın öğrencileri üniversitelerin masa tenisi takımlarında ve milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor.

Yetişkin erkekler gruplarında masa tenisi maçlarına çıkan Balım, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda rakiplerini yenerek il birincisi oldu.

[Fotoğraf: İHA]

"Antrenman yapılacak sayılı okul var"

Denizli’de masa tenisi antrenmanı yapılacak okulun sayılı olduğuna dikkat çeken Şevki Balım, şöyle konuştu:

"Arif Yalınkaya ve Sevil Kaynak Ortaokulu'nda 22 yıldır masa tenisi antrenörlüğü yapıyorum. Ücret almadan çocuklarımıza masa tenisi öğretiyorum. Dünya standartlarında kuralları neyse ona göre öğretiyorum. Kendimde en son yapılan Cumhuriyet Kupası maçlarında il birincisi oldum. Defalarca 20 küsur defa Denizli birincisi oldum. Türkiye liglerinde oynuyorum. Oğlum Masa Tenisi Milli Takımı'nın Kayseri’de kadrolu antrenörü. Masa Tenisi Milli Takımı'nın federasyon antrenörü. 2 bin 500 civarında çocuklarımızı yetiştirip Türkiye’nin değişik üniversitelerine yolladık. Hayatlarına katkıda bulunduk. Hepsi mühendis doktor, öğretmen, avukat, kaymakam, olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bazıları antrenörlük yapıyor, bazıları hala profesyonel sporcu olarak Türkiye liglerinde oynuyorlar. Bir Irlıganlı'da okulumuz var, bir de Denizli’de Sevil Kaynak Ortaokulumuz var, doğru dürüst antrenman yapacak okulumuz yok. Bir İstiklal İlkokulumuz var. Böylece devam ediyoruz."