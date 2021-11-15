A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda düğüm salı günü çözülecek. Son maçlar öncesinde Hollanda'nın 20, Türkiye ve Norveç'in 18'er puanı var.

A Milli Takım, Cebelitarık'ı 6-0 yenip averajla ikinci sıraya yükselirken, Norveç-Letonya ile 0-0, Hollanda da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Gruptaki son maçlar öncesinde 3 takım arasında puan ve averaj hesapları yapılıyor.

Averaj hesabı

Ay yıldızlılar son maçta Karadağ'ı deplasmanda yenerse Norveç'in Hollanda ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek. Bu durumda Norveç, Hollanda'yı yense bile averaj hesabına bakılacak ve genel averajda önde olan takım grubu daha önde bitirecek.

Norveç'ten bir averaj önde olan ay yıldızlılar, atılan gol sayısında da rakibinden avantajlı. Türkiye'nin tek farkla kazanması halinde Norveç'in liderlik için Hollanda'yı en az 3 farklı yenmesi gerekecek.

Milliler berabere kalırsa ne olacak?

Milliler, Karadağ ile berabere kalırsa, Hollanda-Norveç maçı da eşitlikle sonuçlanırsa ay-yıldızlılar, grubu ikinci bitirecek ve play-off'a kalacak. Hollanda ise Katar biletini alacak.

Türkiye, Karadağ'a yenilirse Norveç'in de Hollanda'ya kaybetmesini bekleyecek. Averajı iyi olan ekip, grubu ikinci bitirecek ve play-off oynayacak.

Millilerin lider çıkma olasılığı

A Milli Takımımızın gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını kazanması, Hollanda'nın ise Norveç'e yenilmesi gerekiyor.

Norveç ile puanlar eşit olduğu için Ay-yıldızlılar, averaj üstünlüğünü korursa grup lideri olarak Katar'a gidecek.

Play-off sistemi

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play off süreci ile karşılaşacak.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar'a gitmek için mücadele edecek. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.