Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 563 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarla bir haftada 563 kilo 294 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 557 kilo 350 gram eroin, 1 kilo 900 gram afyon sakızı, 3 kilo 125 gram sentetik uyuşturucu, 919 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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