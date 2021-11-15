Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da kullanılmayan bir iş yerinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'da, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde atıl durumdaki iş merkezinde arama gerçekleştirdi.
Kontrollerde yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda düzensiz göçmenler ilgili kurumlara teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van Afganistan
Sıradaki Haber
Kamyonetteki çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz