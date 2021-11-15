Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu'na kayıtlı avukatların şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Teknik takibe alınan şüpheliler tespit edildi.

İcra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında, icra memurları tarafından rüşvet alındığı belirlendi.

Ankara'da aralarında memurların da bulunduğu 33 kişiye rüşvet soruşturması başlatıldı. İcra işlemlerinde rüşvet alıp verdiği iddia edilen şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Soruşturmaya dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/jEfIUdAVFB pic.twitter.com/AuExlPIWUO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2021

Soruşturma kapsamında, rüşvet almak ve vermek ile görevi kötüye kullanmak suçlarından aralarında sivillerin de bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 32'si yakalandı.