Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Hava sıcaklığı hafta sonuna doğru bazı bölgelerde azalacak.
Yeni haftada hava yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Yağışlar aralıklı olarak görülecek.
Üç büyük ilden sadece İstanbul için yağış beklentisi var. İzmir'de hafta boyu az bulutlu hava hakim olacak.
[Fotoğraf: MGM]
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı hafta sonuna doğru bazı bölgelerde azalacak.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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