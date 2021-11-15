Yeni haftada hava yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Yağışlar aralıklı olarak görülecek.

Üç büyük ilden sadece İstanbul için yağış beklentisi var. İzmir'de hafta boyu az bulutlu hava hakim olacak.

[Fotoğraf: MGM]

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı hafta sonuna doğru bazı bölgelerde azalacak.