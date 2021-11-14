Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç, çekici ve tıra çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Adana-Pozantı kara yolunda ilerleyen tır, Cengiz Keçeli idaresindeki otomobil yüklü çekici, Mete Dağlı yönetimindeki kamyonet ve slaj yüklü tıra çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari kamyonette bulunan Emine Dağlı kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan hafif ticari kamyonet sürücüsü ve aynı araçta bulunan Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar ve Cengiz Keçeli 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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