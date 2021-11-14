Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kazada 13 tarım işçisi yaralandı.
Yenişehir’den Bursa’ya tarım işçilerini taşıyan Feyzi Tabak yönetimindeki minibüs, Yalova yolundaki Dörtyol mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Minibüste sıkışan sürücü Tabak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çoğunun ayakta tedavi edildiği 13 yaralıdan bazıları Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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