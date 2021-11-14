Fuadiye Kavşağı Orman İşletme rampasında seyir halinde olan İsmet Ayar yönetimindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu önce Ömercan Şen yönetimindeki otomobile çarptı.

5 kişi yaralandı

Daha sonra kaldırımda yürüyen Resul ve Hatice Taşdelen'e çarpan kamyonet, yol kenarındaki bariyerleri çarparak durabildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Ayar ile aynı araçta bulunan eşi Naciye Ayar, otomobil sürücüsü Şen ile kaldırımda yürüyen Resul ve Hatice Taşdelen yaralandı.

1 yaralı Trabzon'a sevk edildi

Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Hatice Taşdelen, Trabzon'a sevk edildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.