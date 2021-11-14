Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 21:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Freni boşalan kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı
Gümüşhane'de yokuştan inerken freni boşalan kamyonet, yoldan geçen bir otomobile ve kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Fuadiye Kavşağı Orman İşletme rampasında seyir halinde olan İsmet Ayar yönetimindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu önce Ömercan Şen yönetimindeki otomobile çarptı.
5 kişi yaralandı
Daha sonra kaldırımda yürüyen Resul ve Hatice Taşdelen'e çarpan kamyonet, yol kenarındaki bariyerleri çarparak durabildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Ayar ile aynı araçta bulunan eşi Naciye Ayar, otomobil sürücüsü Şen ile kaldırımda yürüyen Resul ve Hatice Taşdelen yaralandı.
1 yaralı Trabzon'a sevk edildi
Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Hatice Taşdelen, Trabzon'a sevk edildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:43
- 23:26
- 23:14
- 23:16
- 23:05
Sıradaki Haber
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz