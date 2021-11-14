Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i ağır 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye işçilerince yola kum dökülmesinin ardından kavşak yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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