Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Cem Duymaz idaresindeki otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Ahmet Oğuz yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Duymaz ile oğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan oğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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