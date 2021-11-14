Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 19:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyon 5 araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan kamyon, park halindeki 5 araca çarparak durabildi.
Keçiören Bölük Caddesi'nde park halindeki kamyonun freni boşaldı. Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon, cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak park halindeki bir başka otomobilin üzerine düştü.
Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, 2 araca daha hasar verdi.
Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar oluştu.
Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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