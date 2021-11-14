Keçiören Bölük Caddesi'nde park halindeki kamyonun freni boşaldı. Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon, cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak park halindeki bir başka otomobilin üzerine düştü.

Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, 2 araca daha hasar verdi.

Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.