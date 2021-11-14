Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen minibüsteki karı-koca kurtarıldı
Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, sulama kanalına devrildi. Kaza sonrası minibüsün tavanına çıkıp yardım bekleyen sürücüsü ile eşi, CANKUR ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Mehmet Emin Diş idaresindeki minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.
Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkan sürücü ile yanındaki eşi Rabia Diş, su dolu kanaldan çıkamayınca kurtarılmayı bekledi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kanala indirdikleri botla Diş çiftini kurtardı.
Etiketler: Trafik Kazası
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